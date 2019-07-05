Почему нельзя спать ногами к двери

Так выносят покойника

Основной причиной возникновения данного суеверия считается похоронный обряд, во время которого покойника выносят ногами вперед. Поэтому, во время сна многие стараются ложиться ногами от двери, пишет сайт News-fancy.com.

Этим, конечно, в какой-то степени объясняется ситуация, связанная со сном ногами к двери. Но самые любознательные и дотошные могут задать еще один вопрос – почему покойников выносят именно так? Может, просто поменяв традицию, люди смогут спокойно спать при любом положении кровати, не задумываясь о приметах.

Заглянем в прошлое

Почти все суеверия возникли задолго до нашего времени. Древние люди намного больше времени уделяли наблюдению за окружающим миром, они умудрялись связать между собой предметы и события, кажущиеся нашим современникам, живущим в мире современной науки, совершенно несовместимыми. Гроза (гром и молнии), по мнению древних, была небесной карой, а кошки – воплощением темных сил. А все лишь потому, что на том этапе развития человечество не могло найти объяснение громкому шуму и ярким вспышкам во время грозы, светящимся в темноте глазам кошек, а также прочим явлениям. В числе многих предрассудков, связанных со сном, до наших дней не утратило свое влияние на людей и то, что нельзя спать напротив зеркала.

Попытаемся окунуться в прошлое, чтобы подобно «грозе» и «кошкам» попытаться объяснить «сон ногами к двери» с научной точки зрения.

Разгадка тайны – в древнескандинавских мифах

О том, что сон ногами к двери совершенно недопустим, утверждали еще в Древней Скандинавии. Индоевропейская мифология имела свое, особое понимания устройства мира. По мнению древних, мир состоит из трех частей. Первая – Мидгард, представляла собой мир людей, окруженный со всех сторон второй частью – Утгардом – миром страшных чудовищ, неизвестности и опасности. Ну и, конечно же, существовала и третья часть мира, которая называлась мир Богов Асгард.

Следуя этому поверью, древние индоевропейцы полагали, что их дом и есть Мидгар, который от окружающего Утгарда защищен стенами и дверьми. Именно поэтому дверь ассоциировалась с выходом в потусторонний, опасный мир, в котором нашли себе приют души умерших.

Если коснуться самого состояния сна, то, наверное, многие знают, что в древние времена понятия «сон» и «смерть» были в какой-то степени тождественными. Люди, не понимая, как объясняется состояние сна, приравнивали его к короткой смерти. Считалось, что во время сна душа отделяется от тела и перемещается в другое пространство. Поэтому люди опасались, что когда они будут спать ногами к двери, то душа, выйдя из тела, направится прямо к выходу, а именно в потусторонний мир, возвратиться откуда ей будет непросто. И традиция выносить тело покойника ногами вперед родилась тоже благодаря данному поверью, так как душе умершего нет смысла оставаться в мире живых.

Современная трактовка суеверия

Конечно же, мысль о переходе души в потусторонний мир во время сна нашим современникам не кажется реалистичной. Но, как бы это не казалось странным, и в наши дни возникают как трактовки старых суеверий, так и совершенно новые предрассудки, к примеру, то, что нельзя фотографироваться в зеркале.

На самом деле, сон ногами к двери не рекомендован впечатлительным людям. Да и то лишь потому, что они в таком положении будут на уровне подсознания чувствовать себя незащищенными. Именно поэтому некоторые люди в таком положении спят очень беспокойно, при этом темный дверной проем в затуманенном сознании человека рисует жуткие картины, способные стать причиной ночных кошмаров, усталости и разбитости.