Батрутдинов откровенно рассказал о закрытии Comedy Club после скандального номера с Харламовым

Напомним, что Comedy Club выходит на канале ТНТ с 2005 года. Сам клуб был создан в 2003 году участниками команды КВН «Новые армяне».

По словам Батрутдинова, когда они только запускали «Камеди», то не ожидали такой бешеной популярности.

«Изначально мы играли в КВН, он особо денег не приносит, и поэтому нужно было еще как-то подзарабатывать. И пришла идея Comedy Club - как московская активность, московский клуб стендапа. Посмотреть - зайдет, не зайдет? И зашло. И в итоге мы думали - ну, годик-два продержится, и ладно», - сказал он.

По признанию Батрутдинова, за свою историю шоу переживало множество периодов спада популярности.

«Все заканчивается, согласен. И лица меняются - то, о чем я шутил в 20-е годы своей жизни, уже не очень актуально через 15 лет", - сказал он, выразив уверенность в том, что если на сцену выходит «взрослый мужик», то он должен шутить «хотя бы с упоминанием Пушкина».

Сам Тимур не хотел бы окончания Comedy Club, даже если сам он перестанет быть его участником, так как это «детище все-таки».

Говоря о возможных причинах закрытия Comedy Club, Батрутдинов отметил: «Когда нам это станет всем неинтересно заново поднимать Comedy Club, неинтересно шутить, неинтересно делать это в коллективе, когда все начнут в сольное плавание уходить. Вот тогда он закончится. А пока - смотрите и радуйтесь все. Мы будем шутить для вас, смешно вам это или нет».

Отметим, что в очередном выпуске «Ошуительное хоу» Батрутдинов обращаясь к своему партнеру по программе Гарику Харламову, заявил: «Никуда от тебя не уйду, ты мой».

Как писал TopNews, ранее в Сети появились слухи о закрытии Comedy Club после скандальной сценки Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова об СССР.