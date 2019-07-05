Вещий сон помог пенсионерке обеспечить себя до конца жизни

73-летняя женщина из американского штата Мэриленд сорвала джекпот – 50 тысяч долларов. Пенсионерка вписала в лотерейный билет Match 5 комбинацию чисел, которую она увидела во сне. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Американка утверждает, что неоднократно получала призы за участие в лотерее благодаря вещим снам. Она планирует потратить выигранные деньги на помощь семье. "Я не могу спокойно наслаждаться состоянием, пока моя семья в чем-то нуждается, – рассказала счастливица. – Она и есть мое богатство".