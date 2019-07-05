Сжечь дом! Мужчина снял на видео жуткое существо в своей квартире

Мужчина по имени Хари Тоа из Индонезии опубликовал в интернете видео странного существа средних размеров с двумя большими крыльями и четырьмя щупальцами, которое залезло на потолок в его доме. Автор ролика был крайне удивлен видом существа и назвал его "пришельцем". Он предположил, что оно искало безопасное место для ночлега, так как в ту ночь шел дождь.

Как сообщает издание Daily Mail, индонезиец не смог определить вид животного, однако предположил, что скорее всего это мотылек, который относится к семейству Arctiinae и обладает схожими чертами с бабочкой-медведицей (Creatonotos gangis). Она напоминает гибрид моли и паука и обладает несколькими щупальцами, которые производят феромоны для привлечения партнеров.