Смотрите: эстонский ребенок, прославившийся на весь мир. Как он живет сейчас?

Сегодня для вас самый веселый и самый шумный выпуск Limon LIVE с момента открытия нашей шоу-программы. В гостях у ведущих Эдгара Гергеля и Светы Карабут маленький блогер Лукас вместе со своими родителями Варварой и Станиславом.
Мы поговорим:
О значении татуировок на руках в Станислава и Варвары;
О том, как семья выживала на 1 евро в день;
Почему большинство подписчиков Лукаса - иностранцы;
Семья купила дачу, что они там творят?
Сколько сейчас людей следят за блогом Лукаса и семьи?
За какую футбольную команду они болеют всей семьей?
Это далеко не все интересные моменты сегодняшнего выпуска! Обязательно посмотрите, с какими классными подарками к нам в гости пришла эта веселая и яркая семья.