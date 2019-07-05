Смотрите: эстонский ребенок, прославившийся на весь мир. Как он живет сейчас?

Мы поговорим:

О значении татуировок на руках в Станислава и Варвары;

О том, как семья выживала на 1 евро в день;

Почему большинство подписчиков Лукаса - иностранцы;

Семья купила дачу, что они там творят?

Сколько сейчас людей следят за блогом Лукаса и семьи?

За какую футбольную команду они болеют всей семьей?