Пт, 5.07.2019
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  • Смотрите: эстонский ребенок, прославившийся на весь мир. Как он живет сейчас?

Смотрите: эстонский ребенок, прославившийся на весь мир. Как он живет сейчас?

Сегодня для вас самый веселый и самый шумный выпуск Limon LIVE с момента открытия нашей шоу-программы. В гостях у ведущих Эдгара Гергеля и Светы Карабут маленький блогер Лукас вместе со своими родителями Варварой и Станиславом. 

Мы поговорим:

О значении татуировок на руках в Станислава и Варвары;

О том, как семья выживала на 1 евро в день; 

Почему большинство подписчиков Лукаса - иностранцы; 

Семья купила дачу, что они там творят?

Сколько сейчас людей следят за блогом Лукаса и семьи? 

За какую футбольную команду они болеют всей семьей?

Это далеко не все интересные моменты сегодняшнего выпуска! Обязательно посмотрите, с какими классными подарками к нам в гости пришла эта веселая и яркая семья. 

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