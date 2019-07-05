Решение эстонского суда: кто имеет право проводить конкурс «Миссис Эстония»

Много лет Янтсон воевала с Ирени Эрби, которая незаконно присвоила название конкурса и торговой марки себе и практически одновременно с Тийной проводила конкурс с таким же названием «Миссис Эстония», при том, что Янтсон уже 27 лет проводит подобные конкурсы. Теперь, как говорит сама Тийна Янтсон, справедливость восторжествовала.