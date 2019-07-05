Решение эстонского суда: кто имеет право проводить конкурс «Миссис Эстония»
Суд удовлетворил иск организатора конкурса красоты «Миссис Эстония» Тийны Янтсон. Об этом рассказал адвокат Реймо Метс на своей странице в Facebook.
Много лет Янтсон воевала с Ирени Эрби, которая незаконно присвоила название конкурса и торговой марки себе и практически одновременно с Тийной проводила конкурс с таким же названием «Миссис Эстония», при том, что Янтсон уже 27 лет проводит подобные конкурсы. Теперь, как говорит сама Тийна Янтсон, справедливость восторжествовала.
Суд решил, что ответчик Ирени Эрби не имеет права использовать название торговой марки «Миссис Эстония». Также Эрби должна будет выплатить истцу Тийне Яансон 2500 евро. Сюда добавится пеня в размере 188, 49 евро.
Также Ирени Эрби оплатит все судебные издержки.