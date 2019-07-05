Очень странное поведение: папарацци застукали Джастина Бибера со спущенными шортами

Папарацци удалось подловить Джастина у лавки Dunkin' Donuts, куда он пришел за пончиками. Для выхода Джастин предпочел свой собственный бренд Drew: белую футболку со смайликом и легкие сетчатые шорты.

Следует отметить, что певец вел себя довольно странно. Даже если закрыть глаза на то, что в какой-то момент шорты Бибера сползли почти до колен, было кое-что необычное и в поведении певца, который, во время ожидания своего заказа, начал конвульсивно дергать ногой.