Пт, 5.07.2019
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  • Названа самая дорогая певица Эстонии! С таким гонораром она не пропадет

Названа самая дорогая певица Эстонии! С таким гонораром она не пропадет

Eesti Laul 2019 pressikonverents. Vasakult: Andrei Zevakin, Emily J, Sissi ja Inger.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Недавно мы рассказывали вам о том, сколько получают эстонские артисты-мужчины, выяснилось, что рэпер nublu сейчас на пике и может просить 5000 евро за сольное выступление. Эстонские певицы более скромны, их гонорары начинаются с 2300 евро. 

Элина Борн, 2300 €

Элина Борн прославилась на всю страну после участия в передаче «Эстония ищет суперзвезду». Кроме этого, артистка представила Эстонию на «Евровидении» в 2015 году вместе со Стигом Рястой и принесли нашей республике неплохое место. В 2018 году Элина подписала контракт с лейблом Universal Music и продолжила свою карьеру эстонскими песнями. 

Элина Борн 

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Лаура Пыльдвере, 1475 €

Красота Лаура Пыльдвере со сценическим именем LAURA у всех на слуху. Поет композиции разных музыкальных стилей, еще больше прославилась после участия в «Евровидении» вместе с Койтом Тооме. Песни Лауры чаще других попадают в ротацию на эстонских радио. 

Певица Лаура Пыльдвере

ФОТО: Kuvatõmmis videost

Геттер Яани, 1420 €

Звездная карьера Геттер Яани началась с программы «Эстония ищет суперзвезду». Будучи самым молодым финалистом программы - девочка Геттер легко стала любимицей публики. Ее песни любят и слушают и по сей день. 

Певица Геттер Яани 

ФОТО: Pressimaterjalid

Более подробно с гонорарами эстонских певиц можно ознакомиться на портале Elu24. 

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