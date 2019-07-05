Названа самая дорогая певица Эстонии! С таким гонораром она не пропадет

Недавно мы рассказывали вам о том, сколько получают эстонские артисты-мужчины, выяснилось, что рэпер nublu сейчас на пике и может просить 5000 евро за сольное выступление. Эстонские певицы более скромны, их гонорары начинаются с 2300 евро.
Элина Борн, 2300 €
Элина Борн прославилась на всю страну после участия в передаче «Эстония ищет суперзвезду». Кроме этого, артистка представила Эстонию на «Евровидении» в 2015 году вместе со Стигом Рястой и принесли нашей республике неплохое место. В 2018 году Элина подписала контракт с лейблом Universal Music и продолжила свою карьеру эстонскими песнями.
Лаура Пыльдвере, 1475 €
Красота Лаура Пыльдвере со сценическим именем LAURA у всех на слуху. Поет композиции разных музыкальных стилей, еще больше прославилась после участия в «Евровидении» вместе с Койтом Тооме. Песни Лауры чаще других попадают в ротацию на эстонских радио.
Геттер Яани, 1420 €
Звездная карьера Геттер Яани началась с программы «Эстония ищет суперзвезду». Будучи самым молодым финалистом программы - девочка Геттер легко стала любимицей публики. Ее песни любят и слушают и по сей день.
Более подробно с гонорарами эстонских певиц можно ознакомиться на портале Elu24.