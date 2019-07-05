Названа самая дорогая певица Эстонии! С таким гонораром она не пропадет

Элина Борн, 2300 €

Элина Борн прославилась на всю страну после участия в передаче «Эстония ищет суперзвезду». Кроме этого, артистка представила Эстонию на «Евровидении» в 2015 году вместе со Стигом Рястой и принесли нашей республике неплохое место. В 2018 году Элина подписала контракт с лейблом Universal Music и продолжила свою карьеру эстонскими песнями.

Элина Борн ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Лаура Пыльдвере, 1475 €

Красота Лаура Пыльдвере со сценическим именем LAURA у всех на слуху. Поет композиции разных музыкальных стилей, еще больше прославилась после участия в «Евровидении» вместе с Койтом Тооме. Песни Лауры чаще других попадают в ротацию на эстонских радио.

Певица Лаура Пыльдвере ФОТО: Kuvatõmmis videost

Геттер Яани, 1420 €

Звездная карьера Геттер Яани началась с программы «Эстония ищет суперзвезду». Будучи самым молодым финалистом программы - девочка Геттер легко стала любимицей публики. Ее песни любят и слушают и по сей день.

Певица Геттер Яани ФОТО: Pressimaterjalid