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Эстонское ЛГБТ-сообщество приглашает посмотреть шествие Праздника песни

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Марш ЛГБТ-активистов на Кубе. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Эстонское ЛГБТ-сообщество приглашает всех заинтересованных посмотреть шествие Праздника песни и танца.

«Приходи с нами смотреть шествие! Наши друзья — хор Vikerlased начнут марш в 16:00, так что в 16:00 собираемся в нашем центре и отправим их на Певческое поле. Приходи в наш центр или присоединяйся к нам по дороге. Найдешь нас по радужным флагам», - говорится на странице ЛГБТ-сообщества в Facebook.

Шествие Праздника песни и танца начнется на площади Вабадузе и пройдет через Пярнуское шоссе и Нарвское шоссе до Певческого поля. 

Шествие пройдет с 13:00 до 18:00.

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