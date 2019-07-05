Эстонское ЛГБТ-сообщество приглашает посмотреть шествие Праздника песни

Эстонское ЛГБТ-сообщество приглашает всех заинтересованных посмотреть шествие Праздника песни и танца.
«Приходи с нами смотреть шествие! Наши друзья — хор Vikerlased начнут марш в 16:00, так что в 16:00 собираемся в нашем центре и отправим их на Певческое поле. Приходи в наш центр или присоединяйся к нам по дороге. Найдешь нас по радужным флагам», - говорится на странице ЛГБТ-сообщества в Facebook.
Шествие Праздника песни и танца начнется на площади Вабадузе и пройдет через Пярнуское шоссе и Нарвское шоссе до Певческого поля.
Шествие пройдет с 13:00 до 18:00.