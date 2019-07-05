Эстонское ЛГБТ-сообщество приглашает посмотреть шествие Праздника песни

«Приходи с нами смотреть шествие! Наши друзья — хор Vikerlased начнут марш в 16:00, так что в 16:00 собираемся в нашем центре и отправим их на Певческое поле. Приходи в наш центр или присоединяйся к нам по дороге. Найдешь нас по радужным флагам», - говорится на странице ЛГБТ-сообщества в Facebook.