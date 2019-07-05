«Без него мы бы умерли»: эстонская красотка Лиза Линд едва не погибла в отпуске

21-летняя красавица поделилась в социальной сети Instagram рассказом о случае, который мог закончиться трагедией. Недавно она отправились в каньон Эль-Муджиб со своей подругой и столкнулась с большими проблемами, чем ожидалось.

Мы сказали, что нам не нужен гид (слишком самоуверенные). К счастью, c нами вызвался пойти один гид, и, если честно, благослови его Бог, потому что мы бы умерли без него,

- написала Лиза Линд в истории Instagram. «Я знаю, что видео этого всего не отображает, но это было настоящим испытанием».

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami story'st

Ту же историю подтвердила подруга Лизы. «Лучший каньон, в котором я была за всю жизнь. Два часа выживания... К счастью, этот гид присоединился к нам, и мы не погибли», - написал он в своей истории в Instagram.

ФОТО: Kuvatõmmised Instagrami story'dest

В Интернете также есть сообщения о том, что тур Эль-Муджиб по зубам далеко не каждому туристу.

30-летний англичанин, который регулярно ходит в спортзал, посоветовал на tripadvisor.com обязательно посетить речной каньон. «Вы должны быть в превосходной физической форме, в некоторых местах течение неимоверно сильное», - предупредил турист.

Лиза и ее подруга уже через несколько часов поняли, что не осилили бы такое приключение без сопровождающего.