Пт, 5.07.2019
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Журналист выяснил, как выглядит загадочный художник Бэнкси
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Artwork by street artist Banksy, which has appeared on a garage wall in Taibach, Port Talbot, south Wales. The painting appeared overnight and shows a child playing in the falling ash and smoke from a fire in a skip.

ФОТО: Ben Birchall / PA Wire/PA Images

На видеоинтервью с художником видна работа над рисунком, который позже признал знаменитый граффитист.

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Guardian.

В видеоинтервью с художником, чьё лицо практически полностью закрыто футболкой и кепкой, появляются кадры граффити чёрного насекомого на стене, а также рисунок ребёнка, играющего в кубики с алфавитом, из которого складываются слова Kill people. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.

Видео было забыто на 16 лет до тех пор, пока репортёр Роберт Мерфи не начал собирать информацию о художнике.

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