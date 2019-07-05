Журналист выяснил, как выглядит загадочный художник Бэнкси

Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Guardian.

В видеоинтервью с художником, чьё лицо практически полностью закрыто футболкой и кепкой, появляются кадры граффити чёрного насекомого на стене, а также рисунок ребёнка, играющего в кубики с алфавитом, из которого складываются слова Kill people. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.

A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten - now found again. @itvwestcountry https://t.co/vacDDfI63w — Rob Murphy (@RobMurphyitv) July 4, 2019