Журналист выяснил, как выглядит загадочный художник Бэнкси
На видеоинтервью с художником видна работа над рисунком, который позже признал знаменитый граффитист.
Телеканал ITV London обнаружил архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который может являться самым известным анонимным уличным художником Бэнкси. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на The Guardian.
В видеоинтервью с художником, чьё лицо практически полностью закрыто футболкой и кепкой, появляются кадры граффити чёрного насекомого на стене, а также рисунок ребёнка, играющего в кубики с алфавитом, из которого складываются слова Kill people. Обе работы позже были признаны Бэнкси и участвовали в его выставках.
A rare, lost interview with #Banksy from 2003. Filmed creating an official Banksy exhibit, interviewed by @itvlondon Forgotten - now found again. @itvwestcountry https://t.co/vacDDfI63w— Rob Murphy (@RobMurphyitv) July 4, 2019
Видео было забыто на 16 лет до тех пор, пока репортёр Роберт Мерфи не начал собирать информацию о художнике.