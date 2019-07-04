Не как VIP-персоны: смотрите, как Пугачева и Галкин с детьми окультуриваются в Юрмале (ФОТО)

Вечером 3 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в Юрмале с традиционным большим концертом выступил прославленный российский балет "Тодес" под руководством Аллы Духовой. В числе многочисленных гостей зрелищного шоу были замечены Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми, которые отдыхают сейчас в Юрмале, сообщает Rus.Tvnet.lv.
Если в прошлом году на концерте Светланы Лободы в Юрмале звездная пара наблюдала за шоу с террасы кафе, то на сей раз
Примадонна российской эстрады и шоумен с детьми заняли места во втором ряду зала, при этом малыши расположились на коленях у родителей: Гарри - у папы, а Лиза - у мамы.
По кадрам, которые удалось снять фотографу TVNET Янису Шкапарсу, можно заметить, что все семейство с большим интересом наблюдало за происходящим на сцене.
Одеты при этом они были стильно, но скромно - по-спортивному.
Больше фото с концерта балета Аллы Духовой "Тодес" в Юрмале смотрите в галерее!