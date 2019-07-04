Не как VIP-персоны: смотрите, как Пугачева и Галкин с детьми окультуриваются в Юрмале (ФОТО)

Если в прошлом году на концерте Светланы Лободы в Юрмале звездная пара наблюдала за шоу с террасы кафе, то на сей раз

Примадонна российской эстрады и шоумен с детьми заняли места во втором ряду зала, при этом малыши расположились на коленях у родителей: Гарри - у папы, а Лиза - у мамы.

По кадрам, которые удалось снять фотографу TVNET Янису Шкапарсу, можно заметить, что все семейство с большим интересом наблюдало за происходящим на сцене.

Одеты при этом они были стильно, но скромно - по-спортивному.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET