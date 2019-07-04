Резиденты Comedy Club решили не отставать от западных звезд и показали свое мастерство...

Последнее время в Сети набирает популярность новый челлендж #bottlecapchallenge. Резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов решили не отставать от народа и поучаствовать, пишут Дни.ру.
Павел Воля опубликовал в своем Instagram-аккаунте ролик. Видно, что супруг Ляйсан Утяшевой постарался и подошел к заданию творчески. Он снял несколько коротких юмористических видео.
На первом запечатлено, как он словил крышку от бутылки минералки ртом. На втором - как она прилетела ему в лоб, и Павел упал. Но вскоре он поднялся и сбил человека, который эту злосчастную бутылку держал в руке. Для пущего эффекта запись идет в замедленном темпе.
"Не смог устоять. 17 лет каратэ не прошли даром", – подписал пост Павел Воля.
Гарик Харламов предпринял две попытки повторить трюк Джеймса Стэтхема. Обе завершились провалом. В первый раз шоумен упал сам. Второй эпизод завершился трагично: он сбил с ног оператора. "Вот и подошел к концу русский народный челлендж "**** с разворота по оператору с бутылкой". Всем спасибо, расходимся", – подписал ролик Харламов.