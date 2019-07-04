Галерея и видео: в Риге прошел кастинг «Битвы экстрасенсов» телеканала ТНТ
В четверг, 4 июля, в Риге состоялся кастинг на 20-й сезон популярного телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Набор участников в Латвии проводился впервые за 12 лет существования проекта. Русский TVNET побывал за кулисами и пообщался с потенциальными участниками нашумевшей программы канала ТНТ.
Цель шоу - это поиск людей с необычными способностями, которые проверяются вместе со зрителями.
Участникам проекта предстоят сложные испытания, предсказание будущего, общение с мертвыми - одним словом всё, что не может сделать обыкновенный человек.
В Риге участники приходили на кастинг поэтапно, в группах по 6-10 человек. Выглядели кандидаты как обыкновенные люди, которых можно встретить каждый день на улице.
Галерея: Кастинг шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ в Риге
Часть из них старалась не общаться с журналистами и держалась довольно скромно. Но были и такие, кто охотно комментировал происходящее и объяснял зачем он пришел.
Люди, называющие себя экстрасенсами, подробно рассказывали про свои необычные способности и их использование.
Напомним, кастинг проходит на 20-й сезон проекта и есть вероятность, что на популярной передаче окажется кто-то из Латвии.
Видео: Русский TVNET на кастинге шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ