Галерея и видео: в Риге прошел кастинг «Битвы экстрасенсов» телеканала ТНТ

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Цель шоу - это поиск людей с необычными способностями, которые проверяются вместе со зрителями.

Участникам проекта предстоят сложные испытания, предсказание будущего, общение с мертвыми - одним словом всё, что не может сделать обыкновенный человек.

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В Риге участники приходили на кастинг поэтапно, в группах по 6-10 человек. Выглядели кандидаты как обыкновенные люди, которых можно встретить каждый день на улице.

Галерея: Кастинг шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ в Риге

Часть из них старалась не общаться с журналистами и держалась довольно скромно. Но были и такие, кто охотно комментировал происходящее и объяснял зачем он пришел.

Люди, называющие себя экстрасенсами, подробно рассказывали про свои необычные способности и их использование.

Напомним, кастинг проходит на 20-й сезон проекта и есть вероятность, что на популярной передаче окажется кто-то из Латвии.