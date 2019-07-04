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Галерея и видео: в Риге прошел кастинг «Битвы экстрасенсов» телеканала ТНТ
Ясновидцы поразили журналистов!

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В четверг, 4 июля, в Риге состоялся кастинг на 20-й сезон популярного телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Набор участников в Латвии проводился впервые за 12 лет существования проекта. Русский TVNET побывал за кулисами и пообщался с потенциальными участниками нашумевшей программы канала ТНТ. 

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

Цель шоу - это поиск людей с необычными способностями, которые проверяются вместе со зрителями.

Участникам проекта предстоят сложные испытания, предсказание будущего, общение с мертвыми - одним словом всё, что не может сделать обыкновенный человек. 

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

В Риге участники приходили на кастинг поэтапно, в группах по 6-10 человек. Выглядели кандидаты как обыкновенные люди, которых можно встретить каждый день на улице.

Галерея: Кастинг шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ в Риге

Часть из них старалась не общаться с журналистами и держалась довольно скромно. Но были и такие, кто охотно комментировал происходящее и объяснял зачем он пришел.

Люди, называющие себя экстрасенсами, подробно рассказывали про свои необычные способности и их использование. 

Напомним, кастинг проходит на 20-й сезон проекта и есть вероятность, что на популярной передаче окажется кто-то из Латвии. 

Видео: Русский TVNET на кастинге шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ

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