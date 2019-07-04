Охранник снял на видео нечто жуткое, услышав детский крик из крематория

Пользователь с ником security1275 поделился в "Тиктоке" видео, которое пощекотало нервы зрителям. Парень работает охранником, и в одну из ночных смен он заметил нечто странное. По его словам, он услышал, как на помощь зовёт детский голос, принадлежащий мальчику.

Охранник снял, как идёт на поиски ребёнка и слышит удаляющиеся шаги и громкие странные звуки. Автор ролика кричит: "Привет! Выходи, я больше не играю". Затем парень уже едет в машине по участку и видит странное мерцание внутри здания. Он входит в часовню и снова слышит жуткие крики. Позже парень говорит, что, вероятно, из-за подобных вещей и уволился его начальник.

В конце автор повторил и замедлил часть ролика, где можно видеть, как призрачная детская фигура прячется в темноте (1:37). И многие зрители, испугавшись, посоветовали после этого парню сменить работу. Однако некоторые всё же отметили, что считают ролик подделкой.

"Я бы вылетел оттуда ракетой",

"Пожалуйста, скажите, что это фейк, я напугана до смерти",