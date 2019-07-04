Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова

О своем праве на «Клуб веселых и находчивых» и претензиях к Маслякову заявили представители одного из его создателей — тележурналиста Сергея Муратова. Несмотря на то, что сам Муратов ушел из жизни 4 года назад, у него осталась семья, к которой, по завещанию, достались исключительные авторские права.

Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК». Представители семьи Муратова и бывший партнер Маслякова — Дмитрий Иванов, руководящий фирмой «Группа 7» собираются публично отстоять авторские права на знак «КВН», придуманный в 1961 году. Истцов возмущает тот факт, что владельцем всех прав на «Клуб веселых и находчивых», согласно документу, попавшему в распоряжение Super, с 1986 года по нынешнее время провозгласил себя сам Александр Масляков.

Как стало известно Super, заявление уже приняли к производству — первые слушания громкого процесса состоятся в Москве уже в августе.