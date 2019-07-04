На таллиннских Днях моря можно будет выйти в залив и приготовить рыбные блюда вместе с шеф-поваром Коржецом

«Во всех четырех портах можно будет найти морские мероприятия, которые являются одновременно познавательными и занимательными», – говорит морской координатор таллиннских Дней моря Лаури Вяйнсалу. «Только в первый день Дней моря в порту Ноблесснера гости смогут принять участие в морском тренинге «Поход в старину» и познакомиться с историей викингов, в Ванасадам научат вязать морские узлы, а в Летной гавани состоится форум морских мыслителей на тему морской экономики. Это лишь некоторые примеры нашей разнообразной программы», – уточнил Вяйнсалу.

Кроме того, Вяйнсалу отмечает, что в этом году на Днях моря есть уникальная возможность отправиться в море, чтобы посмотреть восход солнца и одновременно послушать концерт Meisterjaan. «Выход из порта рано утром в 4 часа. Концерт на восходе солнца пройдет всего один раз, что сделает его еще более особенным», – сказал Вяйнсалу.

Цель таллиннских Дней моря – позволить выйти в море всем желающим. Так, 13 июня с 16 до 19 часов в Летной гавани в рамках проекта «Особые яхтсмены» можно будет выйти в море на пара-парусниках. В проекте участвует олимпийская серфингистка Ингрид Пууста, держать руль и шкоты научит тренер парасборной Греции по яхтенному спорту Иаковос Кикианис. 13 и 14 июля все желающие смогут попробовать себя в парусном спорте как в Летной гавани, так и в яхтенном порту Haven Kakumäe, где в сотрудничестве с Союзом яхт-клубов Эстонии проводятся учебные поездки под парусом.

13 и 14 июля на территории яхтенного порта Haven Kakumäe расположится популярная рыбная зона Информационного центра рыболовства. В рыбной зоне можно будет купить свежую рыбу и получить советы, какие блюда из нее можно самостоятельно приготовить дома.Любимый рыбный шеф-повар Владислав Коржец, который продемонстрирует свое мастерство в рыбной зоне вместе с сыном, пообещал, что в меню обязательно появятся блюда из салаки, потому что это эстонская национальная рыба. Детей в рыбной зоне ждет мастерская деревянных корабликов и рыб, а в воскресенье – игра виртуальной реальности, которая позволит поплавать под парусом в море, половить рыбу и прочувствовать жизнь рыбака.

На таллиннских Днях моря затронут и тему окружающей среды. В субботу в порту Ванасадам в рамках программы центральной части Балтийского моря состоится семинар на тему морского мусора. Те, кто в выходные поедет в Пирита на морском такси из порта Ванасадам или Летной гавани, на пляже Пирита смогут принять участие в мероприятиях для всей семьи «Береги море».

Во время таллиннских Дней моря будут совершаться поездки между разными портами, подробное расписание размещено на домашней странице Таллиннских Дней моря.

Поездки по заливу из порта Ванасадам, Летной гавани и яхтенного порта Haven Kakumäe. Начало и конец отправлений находятся в одном и том же порту.

Регулярные рейсы туда и обратно в направлениях Летная гавань – Найссаар, Летная гавань – Аэгна, Летная гавань – Какумяэ.

Морское такси туда и обратно в направлениях Ванасадам - Летная гавань, Ванасадам – Пирита, Пирита – Летная гавань, Летная гавань – Какумяэ.

Таллиннские Дни моря являются крупнейшим в Эстонии морским и семейным фестивалем, который ежегодно посещают более 100 000 человек. Всего в течение трех дней пройдут мероприятия в четырех портах: Ванасадам, Летной гавани, яхтенном порту Haven Kakumäe и порту Ноблесснера.