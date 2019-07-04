Как затмения в июле 2019 года повлияют на нашу жизнь: прогноз Павла Глобы

Затмения опасны, но не для всех и не всегда. Астролог проанализировал каждый важный аспект грядущего лунного и прошедшего солнечного затмения. Июль — сложный месяц, так что обратите внимание на июльский гороскоп от Павла Глобы, чтобы быть всегда на шаг впереди и излучать уверенность.

Последствия солнечного затмения 2 июля

Полное солнечное затмение произошло 2 июля в 22:22 по московскому времени (Таллинн находится в том же часовом поясе). Астролог отмечает, что данное событие недооценивать нельзя, несмотря на то, что оно осталось в прошлом. Оно будет иметь важные последствия для всех нас в ближайшие полгода.

Солнечное затмение прошло в Знаке Рака. То, что оно было полным, указывает на его огромное значение для всего мира в целом. Его влияние сохранится на ближайшие несколько месяцев. Ввиду того, что это было солнечное затмение, особую важность будут представлять человеческие эмоции, человеческий фактор.

Затмение в Раке означает, что опасности могут быть связаны с водой. Павел Глоба сообщает: пребывание Луны и Солнца в этом водном Знаке, а также наличие восходящего лунного узла указывает на то, что это будет время манипуляций и обмана. Влюбленных людей в следующие полгода могут чаще настигать неприятности в отношениях. Семейные пары тоже будут испытывать различные трудности.

Советы Знакам Зодиака:

Для Овнов, Раков, Весов и Козерогов солнечное затмение, произошедшее 2 июля, будет иметь очень негативные последствия. Близнецам, Тельцам и Девам стоит обратить внимание на окружающих их людей. Астролог рекомендует представителям этих Знаков держаться поближе к приятным и позитивным людям, сторониться конфликтов и общения с негативными личностями.

Львам стоит приготовиться к тому, что люди могут узнать всё об их тайнах. Представителям этого Знака лучше остерегаться энергетических вампиров и манипуляторов. Стрельцы и Водолеи могут пострадать из-за чужих упущений и ошибок, поэтому им лучше полагаться на себя и ни на кого больше. Желательно проявлять поменьше лишней инициативы.

Ракам, Скорпионам и Рыбам может крупно повезти этим летом и осенью. Это значит, что у Раков в ближайшие полгода ситуация двойственная: будут как проблемы и неурядицы, так и возможность достичь счастья.

Лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля

Это затмение будет связано с успехом и везением, однако у многих из нас оно может вызвать слишком несерьезное отношение к жизни. Лунное затмение связано с бессознательными реакциями людей. То, что это частичное затмение, означает, что оно будет больше влиять на отдельных людей, а не на целые народы.

Это затмение связано с нашим прошлым, оно будет более негативным, нежели солнечное. У многих из нас появится склонность к рискам, к тотальному изменению мировоззрения. Несмотря на это, градус затмения и его характер в целом указывают на то, что в следующие пару недель будет не только множество опасностей, но и некоторое количество позитивных моментов.

Зона влияния солнечного затмения гораздо больше лунного, поэтому его стоило рассмотреть, несмотря на то, что оно уже прошло. Оно будет влиять на нашу жизнь до января 2020 года, в то время как лунное затмение 16-17 июля актуально лишь в течение двух недель.

Советы Знакам Зодиака:

Это опасное лунное затмение для всех людей, которые склонны к переживаниям и эмоциональным перепадам. В первую очередь Павел Глоба выделяет Стрельцов и Близнецов, которым стоит проявить максимальную осторожность.

Овны, Раки, Весы и Козероги также должны соблюдать осторожность. Козерогам 16-17 июля и последующие две недели могут принести как серьезные проблемы, так и очень выгодные возможности. Большая удача может ждать Тельцов и Дев.