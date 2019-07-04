В глаза смотри! Русская невеста Томми Кэша похвасталась пышными формами во время отдыха с родителями

25-летняя певица, родом из Тулы, продолжает радовать поклонников снимками с отдыха, повышая градус накала.
Экс-участница группы SEREBRO наслаждается природой и солнцем, указывая на фото в качестве локации разные острова Филиппинского архипелага. В этот раз девушка отдыхает вместе с родителями и публикует смешные ролики с их участием. Правда, отказываться от откровенных фотосессий Катя все равно не стала.
Певица опубликовала фото в черном слитном купальнике, вырезы которого обнажили незагоревшие участки тела. Фанаты наградили пост своей любимицы более чем 360 тысячами лайков и осыпали комплиментами.