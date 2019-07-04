В глаза смотри! Русская невеста Томми Кэша похвасталась пышными формами во время отдыха с родителями

Экс-участница группы SEREBRO наслаждается природой и солнцем, указывая на фото в качестве локации разные острова Филиппинского архипелага. В этот раз девушка отдыхает вместе с родителями и публикует смешные ролики с их участием. Правда, отказываться от откровенных фотосессий Катя все равно не стала.