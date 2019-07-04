Корсет, ботфорты и кольца-кастеты: Кристина Агилера в дерзком образе на модном показе

Певица, которая последнее время нечасто выходила в свет, предпочитая проводить время с детьми и своим возлюбленным, стала гостьей дефиле Jean Paul Gaultier, прошедшего пару часов назад во французской столице.

Звезда появилась на показе в эффектном шелковом платье со шлейфом и корсетом. Дополняли дерзкий образ лакированные ботфорты и кольца-кастеты с именем дизайнера бренда. Агилера была в приподнятом настроении и охотно позировала фотографам, так что поклонникам певицы будет что обсудить.

К слову, в Париж Агилера заглянула не только на показ. Уже завтра там состоится ее концерт. Лето и осень Кристина проведет на гастролях — список городов, где ей предстоит выступить, знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Повезет и российским поклонникам ее творчества: шоу TheXTour Агилера привезет и в Москву. Концерт в столице России запланирован на 23 июля.