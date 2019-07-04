«Иногда мелочи могут выбить вас из колеи». Отец Avicii рассказал о причинах самоубийства сына

73-летний отец диджея Avicii, который в прошлом году покончил с собой, дал интервью каналу CNN, в котором сказал, что жалеет, что не смог помочь сыну в трудный период.

По его словам, Тим Берлинг, более известный как диджей Avicii, был музыкантом, музыкальным продюсером и диджеем, но он не любил находиться в центре внимания и музыканту приходилось постоянно переступать через себя, чтобы он мог заниматься тем, что ему нравилось - музыкой.

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"Наша версия – он не планировал самоубийство", – сказал Берлинг. Он признался, что в сложных ситуациях сын звонил ему.

"Мы много говорили о жизни, медитации, любви... У нас были долгие разговоры, которые могли длиться больше часа",

– отметил он.

По словам Берлинга, его сын был счастлив. "Иногда мелочи могут вас расстроить или выбить из колеи. И я думаю, это то, что с ним произошло", – сказал отец диджея.

Он акцентировал внимание на необходимости решать проблемы психического здоровья на ранних этапах жизни.

"Школа должна быть лучшим местом для детей, поэтому давайте сделаем ее такой. Самое главное – это пытаться выявить проблему раньше. Это действительно политический вопрос, который нужно решать, а не обсуждать еще десять лет",

– заявил Берлинг.

Avicii скончался 20 апреля 2018 года в Омане. Ему было 28 лет. Издание TMZ писало, что он зарезал себя осколком стекла.

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Avicii начал профессиональную карьерув 2006 году. Прославился благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. Дважды был номинирован на "Грэмми". В 2013 году входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

В 2016 году швед объявил о прекращении гастрольных выступлений.