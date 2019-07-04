Власти Греции срочно ищут желающих переехать на остров, где живет 20 человек

На омываемый водами Ионического моря клочок суши площадью около 20 кв. км требуются те, кто снова вдохнёт в это место жизнь. Несмотря на то что островок с почти нетронутой природой сравним с эдемом, людей там практически не осталось, пишет Daily Mail. Сейчас на нём постоянно живёт 24 человека (в основном старики), а в летнее время количество увеличивается до 40.

ФОТО: Wild Wonders of Europe / Unterthiner / 3

Поэтому власти острова разыскивают молодые семьи, которые не испугаются возможных трудностей и захотят там поселиться навсегда. Им обещают выделить дом и земельный участок, а также при помощи местной православной церкви платить 500 евро (около 36 тысяч рублей) каждый месяц в течение первых трёх лет.