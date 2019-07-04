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Власти Греции срочно ищут желающих переехать на остров, где живет 20 человек

Coast, Antikythera island, Greece, September 2008

ФОТО: Wild Wonders of Europe / Unterthiner / 3

Греческий остров Андикитира делает идеальное предложение для тех, кто хотел бы обосноваться в райском уголке вместе с семьёй, пишет Лайф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На омываемый водами Ионического моря клочок суши площадью около 20 кв. км требуются те, кто снова вдохнёт в это место жизнь. Несмотря на то что островок с почти нетронутой природой сравним с эдемом, людей там практически не осталось, пишет Daily Mail. Сейчас на нём постоянно живёт 24 человека (в основном старики), а в летнее время количество увеличивается до 40.

ФОТО: Wild Wonders of Europe / Unterthiner / 3

Поэтому власти острова разыскивают молодые семьи, которые не испугаются возможных трудностей и захотят там поселиться навсегда. Им обещают выделить дом и земельный участок, а также при помощи местной православной церкви платить 500 евро (около 36 тысяч рублей) каждый месяц в течение первых трёх лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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При этом желающие должны пройти тщательный отбор. Предпочтение будет отдаваться гражданам Греции, но в целом предложение открыто для всех. Сейчас для новичков на острове есть вакансии рыбака, строителя и пекаря. А ещё это идеальное место для дайвинга и наблюдения за птицами. И хотя на Андикитире мало магазинов и нет банкоматов, оттуда на пароме за два часа можно добраться до Крита, а на самолёте — за 45 минут до Афин.

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