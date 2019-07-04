Чт, 4.07.2019
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Ученые назвали напиток, защищающий от рака и диабета

Здоровье. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

При этом полезное действие молока, по словам ученых, проявляется при одном важном условии — оно должно быть нежирным, пишет Лайф.

Испанские исследователи из Университета Гранады и Мадридского университета признали молоко и производные продукты хорошей защитой от рака, диабета и других грозных заболеваний. Об этом пишет Medicalxpress.

В ходе работы учёные проанализировали 14 последних исследований о связи между потреблением молока и состоянием здоровья. Подтверждено, что напиток влияет на рост, минеральную плотность костей, образование мышечной массы. При этом у людей, которые потребляют небольшое количество молока, йогуртов и других молочных продуктов, более низкий риск развития колоректального рака и рака мочевого пузыря, чем у других испытуемых.

Исследователи при этом подчеркнули, что полезное действие продукта проявляется при одном важном условии — он должен быть нежирным.

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