Лайма Вайкуле без Юрмалы не может и без ума от этого города

“Юрмала - то самое потрясающее место, где людям, откуда бы они не приехали, невероятно приятно проводить время. Море, лес… а главное - жара! В последние годы я всех приглашаю в “Cолнечную Юрмалу”. Сначала это было шуткой, но постепенно стало самой настоящей правдой. Во время фестиваля в Юрмале всегда очень тепло. У нас очень много солнца. Вода в море в прошлом году была 24 градуса!” - подчеркивает Лайма Вайкуле, создательница фестиваля.

“Воздух Юрмалы пропитан невероятно позитивной музыкальной энергией. Надышавшись им – хватает вдохновения на год вперед, после чего необходим новый глоток, поэтому мы третий год подряд с нетерпением ждём Рандеву у Лаймы в Юрмале!”, отмечают участники группы SunStroke Project из Молдовы. Эти яркие музыканты также выступят на сцене фестиваля в “День Юрмалы”.

Фестиваль Лаймы Вайкуле проходит в Юрмале уже в пятый раз, отмечая свой первый юбилей. С первого же года сформировались яркие отличительные черты фестиваля от других похожих: На “Laima Rendezvous Jurmala” все артисты поют вживую под сопровождение фестивального оркестра, а также участвуют в оригинальных дуэтах и трио.

“Мы за живой звук. Это когда один оркестр сопровождает всех артистов, а их в этом году у нас более пятидесяти... и они все поют вживую! Я вас уверяю, таких фестивалей очень мало. Поначалу было тяжело уговорить всех артистов петь с оркестром, было недоверие, страх… Зато теперь у нас атмосфера очень отличается от других. Потому что, когда ты просто выходишь, как кукла, - открываешь рот под фонограмму, то у тебя нет этого особенного волнения!” - отмечает Вайкуле.

В “День Юрмалы”, 19 июля, на фестивале выступят: Стас Михайлов, Сергей Мазаев, Интарс Бусулис, Алена Свиридова, Александр Панайотов, Нино Катамадзе, Anna Maria, Роберто Кель Торрес, Саманта Тина, Давид Каландия, Сати Казанова, SunStroke Project, Алексей Чумаков, Янис Стибелис, Андрис Эрглис, Freedom Ballet и Лайма Вайкуле. Остальные дни фестиваля будут соответственно называться “Открытие”, “Дивертисмент” и “Gala”.