Фото читателя: столичная чайка испортила день владельцу белого Porsche

Представьте себе ситуацию: идете вы по улице в Старом городе и видите припаркованный у обочины белый Porsche, усыпанный землей.

По словам читателя портала Elu24, который поделился с редакцией снимком, чайка, видимо, собирала стройматериалы для своего гнезда и случайно опрокинула растение с чьего-то подоконника. Правда, до конца он не уверен, ведь самого момента бомбордировки он не видел. Зато он видел ту самую чайку, которая, завидев свидетеля, скрылась с возможного места преступления...