Чт, 4.07.2019
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Фото читателя: столичная чайка испортила день владельцу белого Porsche
Таллинн, защищайся!

Kajakas pommitas Porschet mullakamakaga.

ФОТО: Lugeja foto

Читатель портала Elu24 стал свидетелем необычного случая... 

Представьте себе ситуацию: идете вы по улице в Старом городе и видите припаркованный у обочины белый Porsche, усыпанный землей.

ФОТО: Lugeja foto

А вокруг разбросаны красные цветы...

По словам читателя портала Elu24, который поделился с редакцией снимком, чайка, видимо, собирала стройматериалы для своего гнезда и случайно опрокинула растение с чьего-то подоконника. Правда, до конца он не уверен, ведь самого момента бомбордировки он не видел. Зато он видел ту самую чайку, которая, завидев свидетеля, скрылась с возможного места преступления...

Kajakas. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Mihkel Maripuu.

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