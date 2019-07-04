«Какой ужас!»: смотри, что случилось с лицом Маши Распутиной

Маша Распутина считалась одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе в 90-ые годы. Златокудрая красавица, облаченная в невероятно короткие юбочки, буквально сражала наповал длинными стройными ногами и роскошным низким голосом. "Играй, музыкант", "Отвезите меня в Гималаи", "Роза чайная" – эти и многие другие песни стали хитами в исполнении Маши Распутиной.

Сейчас певице 55 лет, однако она, как и прежде, может похвастаться стройной фигурой и ямочками на щеках, ставшими ее визитной карточкой. Однако некоторые другие части тела артистки вызывают беспокойство у ее многочисленных фанатов.

Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Маша Распутина опубликовала две фотографии, на которых снята с необычного ракурса – снизу. Поклонники обратили внимание на нос артистки. По их мнению, тот подвергся изменениям.