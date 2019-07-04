Болезнь и лечение: Борис Корчевников рассказал, почему резко набрал вес

Телеведущий и генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников в эфире телепрограммы «Судьба человека» назвал причины своего резкого набора веса.

Гостьей выпуска была актриса Александра Яковлева, которая борется сейчас с раком груди. По словам артистки, в Сети часто появляется недостоверная информация о ее состоянии, которая не подкреплена никакими фактами.

В свою очередь Корчевников заявил, что тоже столкнулся с похожей проблемой. По его словам, за последние месяцы он набрал лишние кило, «потому что тоже лечился». При этом в соцсетях стали появляться язвительные комментарии по поводу его вида.

Мне доводилось иногда читать или слышать, как я отъелся, разжирел, и очень много всего недоброго. Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой,

- сказал он.

Корчевников подчеркнул, что болезнь уже позади и он идёт на поправку.