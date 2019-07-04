Как всегда, идеальна! Нюша демонстрирует соблазнительную фигуру в купальнике после родов

После родов в ноябре 2018 года 28-летняя Нюша довольно быстро пришла в форму. И хотя в своем Instagram певица неоднократно жаловалось, что никак не может избавиться от пары лишних килограммов, фотографии звезды говорят об обратном.

Так, сейчас знаменитость вместе со своим супругом, бизнесменом Игорем Сивовым, наслаждается отдыхом в Италии. Там, помимо прогулок по колоритным улочкам и знакомством с достопримечательностями, супруги успели и поплескаться в море. Более того, Нюша даже запечатлила этот момент, и поделилась с подписчиками в Instagram. На фото артистка позирует в персиковом купальнике, демонстрируя соблазнительные ягодицы.