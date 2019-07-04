Фото: в таллиннском клубе KuKu прошли поминки известного эстонского журналиста

Юри Пино скончался в возрасте 48 лет в канун Иванова дня, сообщил Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

Юри Пино родился в Тарту 3 июля в 1970 году. В 1993 году он окончил факультет журналистики Тартуского университета. Пино работал в изданиях Päevaleht, Eesti Päevaleht, Rahva Hääl, Postimees, Favoriit, Õhtuleht и в рекламных бюро Zavod и Idea.