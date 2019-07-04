Чт, 4.07.2019
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  • Фото: в таллиннском клубе KuKu прошли поминки известного эстонского журналиста

Фото: в таллиннском клубе KuKu прошли поминки известного эстонского журналиста

Независимый журналисn Юри Пино умер в субботу, 22 июля. Вчера, 3 июля, его похоронили на кладбище Пярнамяэ, а в клубе KuKu прошла поминальная трапеза. 

Юри Пино скончался в возрасте 48 лет в канун Иванова дня, сообщил Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

Юри Пино родился в Тарту 3 июля в 1970 году. В 1993 году он окончил факультет журналистики Тартуского университета. Пино работал в изданиях Päevaleht, Eesti Päevaleht, Rahva Hääl, Postimees, Favoriit, Õhtuleht и в рекламных бюро Zavod и Idea.

Он написал несколько книг («Sigalahe suvi», «Sakuska» и «Teise päeva toidud»), а также был замещающим депутатом в Таллиннском горсобрании. 

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