Водонаева отметила 37-летие, устроив откровенную фотосессию у машины мечты

В честь дня рождения блогерша выложила откровенную фотосессию. На снимках Водонаева позировала у эффектного красного авто в лёгком коротком платье. Она отметила, что это машина из её детских мечтаний. При этом у светской львицы открытыми оказались не только плечи, но и бюст, который она решила не обременять нижним бельем.

Алена Водонаева ФОТО: Instagram

У меня сегодня день рождения. Благодарю всех за поздравления. Ещё не успела разобрать все сообщения и директ. 2.07.2019. Я так вас всех люблю. Спасибо. <...> Красная тачка из моей детской мечты — моя на ближайший месяц,

- написала она.

День рождения у телеведущей 2 июля, но из-за разницы в часовых поясах она выложила фото позже. Водонаева, судя по соцсетям, отправилась в Калифорнию, где посетила Лос-Анджелес и Санта-Монику.