Водонаева отметила 37-летие, устроив откровенную фотосессию у машины мечты

Телеведущая и экс-участница скандального шоу «Дом-2» отпраздновала день рождения в солнечной Калифорнии, США.
В честь дня рождения блогерша выложила откровенную фотосессию. На снимках Водонаева позировала у эффектного красного авто в лёгком коротком платье. Она отметила, что это машина из её детских мечтаний. При этом у светской львицы открытыми оказались не только плечи, но и бюст, который она решила не обременять нижним бельем.
У меня сегодня день рождения. Благодарю всех за поздравления. Ещё не успела разобрать все сообщения и директ. 2.07.2019. Я так вас всех люблю. Спасибо. <...> Красная тачка из моей детской мечты — моя на ближайший месяц,
- написала она.
День рождения у телеведущей 2 июля, но из-за разницы в часовых поясах она выложила фото позже. Водонаева, судя по соцсетям, отправилась в Калифорнию, где посетила Лос-Анджелес и Санта-Монику.
Подписчики активно стали поздравлять ведущую с личным праздником, отмечая, что она отлично выглядит, несмотря на плюс ещё один год. Но и провокационное платье представительницы шоу-бизнеса фанаты не обошли стороной, задавшись вопросом, на чем оно держится.