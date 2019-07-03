Ср, 3.07.2019
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  • Для чего нужны пиктограммы-треугольники в салоне самолета? Никогда не догадаетесь!

Для чего нужны пиктограммы-треугольники в салоне самолета? Никогда не догадаетесь!

ФОТО: Zen.Yandex.ru

Во многих самолетах в середине салона (в том месте, где крылья) могут быть такие пиктограммы в виде треугольника, пишет Zen.Yandex.ru.

Основное их отличие от других различных служебных надписей в том, что они бросаются в глаза издалека. Но многие, конечно же, их не замечают.

А эти знаки — не просто так. Они располагаются возле иллюминаторов, которые позволяют посмотреть на крыло самолета. 

Для чего это нужно?

Небольшой пример: самолет попадает в зону турбулентности, его так хорошенько протрясло, чем вывело из строя датчики механизации крыла (для взлета, посадки и различных маневров крыло содержит движущиеся элементы: подкрылки, закрылки и тому подобное). 

Ну а пилотам бывает нужно визуально оценить состояние крыла.

В таком случае, они или выходят сами или же просят визуально оценить стюардессу. Представьте, вы летите в самолете и тут стюардесса ходит по салону и смотрит в каждый иллюминатор?

А тут она просто подойдет к треугольнику (или один из пилотов) и посмотрит под нужным углом и не вызовет ни у кого подозрений. А ведь задача экипажа — сделать полет комфортным и не допускать излишних беспокойств среди пассажиров.

Треугольников может быть несколько, но расположены они ровно под теми углами, под которыми будет хорошо видно крыло, чтобы не просить отодвинуться пассажиров — все должно просматриваться с середины салона.

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