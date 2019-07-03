Машины Федука: на чем ездит кумир молодежи

Особой любовью у российского певца пользуются автомобили немецкой марки Audi. В своем Instagram он даже объявлял о старте продаж новой Audi A7. Хотя вряд ли артист делал это бесплатно, пишет Pol-z.ru.

За последние годы Федор стал не только популярным, но и финансово обеспеченным. А потому он может себе позволить новенький Audi RS 5. Этот красивейший продукт немецкого автопрома относится к классу GT. Модель построена на базе Audi A5, но имеет более мощный движок и массу других преимуществ.

ФОТО: Pol-z.ru

Данный спорткар оснащен двигателем V8 и разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды. Также он может похвастаться наличием расширенных крыльев и воздухозаборников в бампере. Ну а примерная стоимость авто у официальных дилеров колеблется у отметки в 5,5 миллиона рублей (более 75 тысяч евро).

Федук — один из тех редких представителей российской эстрады, которые добиваются славы самостоятельно. Он пробился в хит-парады благодаря собственному таланту и интернету. Так что нет ничего плохо в том, что такой достойный исполнитель радует себя машинами премиум-класса.