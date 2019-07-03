Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились

37-летняя актриса дала поклонникам повод для слухов, когда вышла в свет с Марком Богатыревым в прошлом декабре. На светском мероприятии Татьяна Арнтгольц не скрывала симпатии к звезде «Кухни». Оказалось, что влюбленные давно вместе, но предпочитали держать подробности сердечных дел в тайне. «Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим», — рассказывала Татьяна «СтарХиту».

После откровенного признания фанаты стали еще внимательнее следить за жизнью актеров. Так, Марк с удовольствием делился романтичными снимками закатов, которые встречал вместе с Татьяной в отпуске в Таиланде. Недавно артистка опубликовала в Instagram-аккаунте кадр, на котором подписчики смогли разглядеть кольцо на безымянном пальце.

Актриса не делала никаких намеков на то, что вышла замуж, но пользователи заключили: это еще один секрет, который бережно хранит кумир. «А на пальчике колечко! Обручальное? Вы с Марком официально женаты?» — спрашивали комментаторы.

Вопросы подписчиков так и остались без ответа. Еще больше поклонников заинтриговал снимок Марка Богатырева. Вчера Татьяна сфотографировала возлюбленного у входа в Венскую оперу. Звезда «Кухни» был одет празднично: черный смокинг, галстук-бабочка. «По секрету всему свету. Опера», — подписал Марк кадр.

Пользователи усыпали артиста комплиментами, отметив, как он похорошел за последние месяцы. Однако у многих подписчиков появились догадки по поводу причины пребывания актера за границей. «Выглядишь как жених. Мы чего-то не знаем?» — гадали комментаторы.

Одни предположил, что Марк и Татьяна приехали в Вену по работе. Другие же выдвинули версию, что пара сыграла свадьбу и проводит за границей медовый месяц.

Напомним, Марк Богатырев никогда не был женат, поэтому зрители надеются, что он свяжет себя узами брака с Татьяной. А вот Арнтгольц имеет такой опыт за плечами. Она давно развелась с Иваном Жидковым, но сохранила с экс-супругом теплые отношения ради дочери.