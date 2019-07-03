Ср, 3.07.2019
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Всё для утопающих в деньгах эстонцев: ТОП-5 самых дорогих автомобилей, продающихся в Эстонии

Ferrari SF90 Stradale. Снимок иллюстративный.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Кто из нас не мечтал хоть раз в жизни покататься на дорогущем автомобиле марки Jaguar или Ferrari? Если кто-то продает такие роскошные автомобили, значит, есть спрос. ТОП-5 самых дорогих автомобилей на сайте Auto24

Jaguar Project 8 Limited Edition

За этот чисто гоночный автомобиль черного цвета просят 252 тысячи евро, скидку пока на него не делают. Пробег автомобиля - всего каких-то 60 километров. Бензиновый двигатель. Мощность 441 киловатт. Таких автомобилей всего лишь 300 в мире, 75 из них - в Европе. 

ФОТО: Скриншот с сайта Auto24

Роскошный автомобиль Ferrari 488 красного цвета

Хотите себе такую машинку? Приготовьте 239 тысяч евро. Она с бензиновым двигателем и коробкой автомат. Пробег 12 тысяч километров. Не так уж и много, правда? Мощность: 493 киловатта. Автомобиль еще на гарантии, но находится в Финляндии. 

ФОТО: Auto24.ee

Пропустим еще один автомобиль Ferrari и перейдем к следующей марке. 

Porsche 911 

Цена - 230 тысяч евро.

Здесь пробег составляет 7500 километров. Автомобилю чуть меньше года. Цвет - белый, коробка передач - автомат, двигатель - бензин. Этот спортивный автомобиль находится в Таллинне. Мощность - 383 киловатта. 

ФОТО: Auto24.ee

Bentley Continental  

Цена - 230 тысяч евро. 

Очередной автомобиль класса-люкс, продающийся на эстонском портале объявлений, но транспортное средство находится в Риге. Автомобилю около года, пробег составляет всего 600 километров. Автомобиль пока без скидки. Начинаем копить! 

ФОТО: Auto24

McLaren 570S 

Цена - 194 тысячи 400 евро.

Чуть дешевле остальных стоит автомобиль 2017 года выпуска этой марки. Несмотря на такой возраст, пробег автомобиля составляет всего лишь 6500 километров. Задний привод. Коробка - автомат, бензиновый двигатель. 

ФОТО: Auto24.ee

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