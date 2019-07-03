«Ей нужна помощь»: Майли Сайрус шокировала фанатов новым клипом со своей матерью

По мнению некоторых интернет-пользователей, подобный уровень пошлости певица не выдавала даже в самые дикие времена.

Майли начала готовить поклонников к новому клипу заранее, представляя им кадры и отрывки из видеоролика в Instagram. Хотя среди подписчиков нашлось немало тех, кому промо-материалы пришлись по душе, многие сошлись во мнении, что если раньше надежда на адекватный образ Сайрус еще теплилась, то теперь от нее не осталось и следа. «Весь этот шок-контент так надоел», «Ты в курсе, что тебя слушают дети? Не думаю, что им стоит видеть такое», «Это безумие, насколько пошлой она стала», «Уж извините, но ей нужна помощь», — написали фолловеры звезды.

А вот другие фанаты Майли отметили, что критикующие просто не поняли послания фотографий и клипа. В видеоролике на песню Mother's Daughter («Мамина дочка») Сайрус поет о том, что женщина — это всегда бунт и восстание. Певица сняла в клипе свою мать Тиш Сайрус и пригласила на съемки различных общественных активисток, чтобы продемонстрировать женскую силу, свободу и разнообразие, выходящее за рамки стандартов красоты.