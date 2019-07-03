Бутылка с посланием, которую девочка бросила в море в Испании, доплыла до Москвы

В один из курортных вечеров девочка вместе с папой написала записку, к которой она приложила свою фотографию. Тейлор просила тех, кто обнаружит это послание, прислать в ответ фото своей страны и имя. Всё это они сложили в бутылку и бросили в море.

"Привет, меня зовут Тейлор Пауэлл, мне четыре года, и я отдыхаю с папой в Испании. Если вы найдёте эту записку, пожалуйста, пришлите в ответ фото своей страны и своё имя",

- написала маленькая Тейлор Пауэлл в записке.

Каково же было удивление её 31-летнего отца Ричи Пауэлла, когда 7 июня он получил на свой оставленный в записке номер сообщение из Москвы, пишет SWNS. В нём было фото с письмом Тейлор, сделанное на фоне улицы Кузнецкий Мост, подписанное именами Алекс и Саша. Также они прислали скриншот карты с отметкой своего местоположения. Приятно удивленный отец рассказал об этом дочке, и, по его словам, лицо девочки сияло от счастья. А сам мужчина поделился вдохновляющей историей в "Фейсбуке".

"Привет, Тэйлор! Мы нашли твою бутылку в Москве-реке (это Россия). Надеемся, твой отдых в Испании прошёл замечательно. С любовью из Москвы!"

- ответили Саша и Алекс.