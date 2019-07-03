Горячий эстонский парень набросился на девушек с увеличенными губами

«Черт, я тут в последние годы заметил, что женские губы становятся всё больше и больше. Не знаю, неужели поцелуи действуют как удобрение, заставляющее губы расти, или в Эстонии нашествие ос и шершней? Сегодня одна такая девушка встретилась мне в магазине, я было решил, что она пришла за булкой Perenaine, ведь уткам же нравится булка? Прежде всего, это, кажется, тренд и дело вкуса, но вдобавок ко всему это еще и ужасно. Ставьте лайк, если считаете, что настоящая эстонская женщина должна оставаться с натуральной внешность, а не колоть себе всякое г*вно», - говорится в сообщении.