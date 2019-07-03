В самом модном пярнуском клубе Sunset состоится грандиозная вечеринка: на сцене - сексуальная INNA

Все видео артисты собрали в Youtube более трех миллиардов просмотров. Карьера певицы началась в далеком 2008 году с песни «Hot», после чего и началась ее совместная работа с мировыми знаменитостями - Pitbull, Энрике Иглесиас, J Balvin, Flo Rida и многими другими. Inna стала обладательницей престижных музыкальных наград -MTV Europe Music Award, NRJ Music Award и European Border Breakers Award.

Певица Inna ФОТО: Фото организаторов

В Youtube красотка занимает 37 место по популярности, набрав 3,7 миллиарда просмотров. Она опередила даже Мадонну, Джастина Тимберлейка и других знаменитостей.

Концерт Inna в клубе Sunset в летней столице Эстонии состоится уже 6 июля, приурочен он к 24 дню рождения увеселительного заведения. Если будет плохая погода, концерт состоится в здании клуба, а так выступление запланировано на террасе. Кроме Inna зажигать будут и известные мировые диджеи.