Парижская романтика: Никки Рид и Йен Сомерхолдер на Неделе высокой моды

Никки и Йен, которые недавно отметили пятилетнюю годовщину своих отношений, вчера выглядели очень влюбленными и счастливыми — они в обнимку позировали фотографам, улыбались и даже публично поцеловались.

На публике актриса появилась в романтичном образе в парижском стиле, главными деталями которого, конечно, стали ее берет и крупные аксессуары (серьги, кольца и браслет) в виде цепей. Не менее оригинальными были ее сетчатая сумка и винтажный фотоаппарат, который наверняка вызвал зависть у любителей ретровещей.

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA

Ну а Йен в классическом костюме от Giorgio Armani выглядел просто шикарно и прекрасно гармонировал со своей женой.

Напомним, что Никки Рид и Йен Сомерхолдер поженились в 2015 году. В июле 2017 года у них родилась дочь Боди. Для Рид этот брак стал вторым (она была замужем за певцом Полом Макдональдом), а вот для Сомерхолдера — первым. До Никки актер несколько лет встречался с коллегой по сериалу "Дневники вампира" (The Vampire Diaries) Ниной Добрев, с которой, как и его супруга, сейчас хорошо дружит.

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA