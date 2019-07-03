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Парижская романтика: Никки Рид и Йен Сомерхолдер на Неделе высокой моды

Ian Somerhalder and Nikki Reed - Outside arrivals at Giorgio Armani Prive Fashion Show, Haute Couture Fall/Winter 2019/2020, during the Paris Fashion Week, in Paris, France on July 02 2019.//03HAEDRICHJM_036JMH/1907031031/Credit:J.M. HAEDRICH/SIPA/1907031034

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA

Одними из гостей вчерашнего показа Armani Prive на Неделе высокой моды в Париже стали 31-летняя Никки Рид и 40-летний Йен Сомерхолдер. Несмотря на то что супруги ведут отнюдь не закрытый образ жизни (в их соцсетях полно совместных снимков с трогательными признаниями в любви), на светских мероприятиях они появляются не слишком часто, пишет Сплетник.

Никки и Йен, которые недавно отметили пятилетнюю годовщину своих отношений, вчера выглядели очень влюбленными и счастливыми — они в обнимку позировали фотографам, улыбались и даже публично поцеловались.

На публике актриса появилась в романтичном образе в парижском стиле, главными деталями которого, конечно, стали ее берет и крупные аксессуары (серьги, кольца и браслет) в виде цепей. Не менее оригинальными были ее сетчатая сумка и винтажный фотоаппарат, который наверняка вызвал зависть у любителей ретровещей.

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA

Ну а Йен в классическом костюме от Giorgio Armani выглядел просто шикарно и прекрасно гармонировал со своей женой.

Напомним, что Никки Рид и Йен Сомерхолдер поженились в 2015 году. В июле 2017 года у них родилась дочь Боди. Для Рид этот брак стал вторым (она была замужем за певцом Полом Макдональдом), а вот для Сомерхолдера — первым. До Никки актер несколько лет встречался с коллегой по сериалу "Дневники вампира" (The Vampire Diaries) Ниной Добрев, с которой, как и его супруга, сейчас хорошо дружит.

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA

ФОТО: J.M. HAEDRICH/SIPA / J.M. HAEDRICH/SIPA

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