Россиянин упал в реку из мазута и чудом остался жив: шокирующие подробности

Мужчину госпитализировали в отделение хирургии Павловской райбольницы, рассказала корреспонденту «Вести Воронеж» одна из пациенток Алина Кузнецова.

Он лежит в соседней палате. Ему делают капельницы сейчас, состояние стало лучше, сам ходит в столовую,

– рассказала девушка.

Как мужчина оказался в реке с мазутом, кто ему помог из нее выбраться и кто вызывал врачей, пока не уточняется. По данным павловских журналистов, мужчина якобы подрабатывал в дорожной организации.

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Мазутная, или битумная, река протекает вдоль трассы М-4 «Дон». Она появилась год назад, когда закрылся асфальтобетонный завод, принадлежащий дорожникам, сообщили павловские журналисты. Когда завод закрывали, оставшийся битум засыпали отходами производства. Река течет в Красный яр, принадлежащий Павловскому мехлесхозу, образуя по пути целые озера из битума.

На битумную речку павловчане жаловались неоднократно. Но ранее в неё попадали только животные, и это были поводы для очередных обращений к администрации.

На наше обращение по битумной речке и битумохранилищу районная администрация отреагировала очень быстро, комиссионно обследовав территорию. По факту было направлено обращение в соответствующий департамент. Но область решение вопроса затянула. До беды, оказалось, недалеко,