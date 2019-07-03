Наследник арабского шейха умер от передозировки во время оргии в собственном пентхаусе

Обстоятельства смерти Халида пока остаются невыясненными: по данным The Sun, тело шейха нашли на полу ванной в его пентхаусе, вокруг лежали шприцы, а на руке был повязан галстук. Сообщается, что полиция обнаружила в доме тяжелые наркотики. Свидетели утаерждают, что там прошла шумная вечеринка, на которой гости злоупотребляли запрещенными веществами и занимались сексом.

Халид был успешным дизайнером и основателем бренда Qasimi, коллекции которого были представлены на модных Неделях и продавались в элитных европейских бутиках. Платья аль-Касими надевали на красные дорожки многие знаменитости, включая Леди Гагу.

ФОТО: twitter.com

Старший брат аль-Касими умер от передозировки героином в 1999 году в возрасте 24 лет, после чего Халид остался единственным сыном и наследником Султана.

О смерти шейха его отец сообщил в соцсетях, написав: «Шейх Халид бин Султан аль-Касими теперь в руках Господа». Сейчас в эмирате объявлен трехдневный траур, а высокопоставленные лица Дубая и коллеги шейха выразили свои соболезнования семье погибшего.