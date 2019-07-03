Испанский стыд. Фанаты умоляют Бузову не показывать эти вызывающие снимки с отдыха

Ольга опубликовала очередную серию фото в бикини, где она позирует, повернувшись спиной. Снимки получились довольно откровенными — Ольге с лихвой удалось показать свои формы, примерив купальник с леопардовым принтом.

Ольга Бузова ФОТО: Instagram

Только поклонники оказались не совсем рады провокационным фото телеведущей. Комментаторы стали намекать на то, что устали от подобного контента и ждут уже наконец фотосессии в одежде.

Ольга Бузова ФОТО: Instagram

Опять пятая точка. Сколько можно-то? Лучше в красивых платьях пофоткайся, приятней смотреть будет!

Единственный минус — это твои публикации с пятой точкой. В остальном красотка...

Ольга Бузова ФОТО: Instagram

Ранее Ольга написала, что смогла вырваться всего на полтора дня к друзьям в Сен-Тропе. Похоже, певица решила воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать всю свою коллекцию купальников. Чем и успела раздосадовать подписчиков.

Я на Лазурном Берегу Франции в Сен-Тропе. Прилетела к друзьям. Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг. Жизнь прекрасна!