Курьезное фото: девушку пристыдили за ношение купальника не той стороной

Покупательницу онлайн-ретейлера Pear Swimwear по имени Линдси пристыдили в сети из-за неправильного ношения слитого купальника– девушка случайно надела его вверх тормашками, пишет Сегодня.
Клиента успела даже пожаловаться "на производительный брак" в магазин, однако, как выяснилось, она сама была виновата в происходящем. Об этом сообщает Mirror.
В жалобе бренду Линдси рассказала о своих неприятных ощущениях и приложила фотографию, на которой позирует в обновке. Из ответа сотрудников Pear Swimwear женщина узнала, что надела купальник перевернув его: бретельку, которая должна фиксировать купальник на плече, она использовала в качестве трусов. "Самая узкая часть купальника – это лямка, которая должна быть на вашем плече. Надеюсь, это вам поможет", – говорилось в пояснении производителя.
thank god lyndsey got chucked out ocean after this pic.twitter.com/br28wBoMJi— emma (@emmmamilroy) June 29, 2019
В Twitter Линдси объяснила, что в тот день переборщила с алкоголем и поэтому неправильно надела купальник, а затем призналась, что была готова потребовать вернуть средства.