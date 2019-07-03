ТОП-5 мест в Таллинне, где можно очень дешево и вкусно пообедать

Ресторан Kitchen Rõõm в Ласнамяэ

Адрес: Пауль Пинна, 8

Обеденное предложение с 12:00 до 17:00.

Уютное место в спальном районе. Имеется своя парковка и красивая летняя терраса. Обслуживание здесь всегда на высоком уровне. Всё лето в ресторане предлагается аппетитное летнее меню, куда входят самые любимые блюда клиентов.

Солянка, борщ - 3 евро.

Куриный суп - 2,50 евро.

Свиной или куриный шашлык - 5 евро.

«Цезарь» салат с лососем или курицей - 5 евро.

Летнее обеденное меню ресторана Kirchen Rõõm ФОТО: Kitchen Rõõm

Ресторан Bosphorus в центре Таллинна

Адрес: Нарвское шоссе, 7Д

Обеденное предложение по рабочим дням с 12:00 до 15:00.

Ресторан в самом центре Таллинна работает и радует клиентов уже много лет. В рабочие дни гостей кормят недорого и вкусного. С 1 по 5 июля суп и второе будут стоять здесь 6,50 евро. Только суп - 2,90, а только второе - 5 евро. На этой неделе каждый день разное предложение.

Обеденное меню ресторана с 1 по 5 июля ФОТО: Bosphorus

Ресторан Kalamaja gastro, расположен в Каламая

Адрес: Вана-Каламая, 28Б

Предложение дня действует по будням с 12:00 до 15:00.

Здесь тоже по рабочим дням угощают гостей вкусными и недорогими обедами. Всего за несколько евро можно съесть супа, а чуть дороже будет стоить второе. На этой неделе суп стоит 2,50 евро и второе - 4,50. Каждый день меню разное.

Предложение дня в ФОТО: Kalamaja gastro

Легендарный Söögiplats в Ласнамяэ

Адрес: Пунане, 48

Предложение дня доступно каждый день в часы работы заведения.

Самое дешевое обеденное предложение - здесь.

Суп, второе и десерт или напиток - всего 5 евро.

Супы, как правило, нескольких видов - солянка, борщ, с фрикадельками.

На второе тоже много вариантов.

MySushi с террасой на крыше в Stockmann

Адрес: Лийвалайя, 53

Здесь предложение дня действует по будням с 11:00 до 17:00.

Каждый день разное меню, суп стоит 3,90, другие блюда чуть дороже. Смотрите меню этой недели.