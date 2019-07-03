ТОП-5 мест в Таллинне, где можно очень дешево и вкусно пообедать

Цены в нашей стране очень быстро растут, даже если зарплата успевает расти вместе с ценами, не всегда хочется переплачивать за вкусные обеды вне дома. Иногда хочется найти место, где дешево и вкусно. Портал Limon.ee сделал это за вас.
Ресторан Kitchen Rõõm в Ласнамяэ
Адрес: Пауль Пинна, 8
Обеденное предложение с 12:00 до 17:00.
Уютное место в спальном районе. Имеется своя парковка и красивая летняя терраса. Обслуживание здесь всегда на высоком уровне. Всё лето в ресторане предлагается аппетитное летнее меню, куда входят самые любимые блюда клиентов.
Солянка, борщ - 3 евро.
Куриный суп - 2,50 евро.
Свиной или куриный шашлык - 5 евро.
«Цезарь» салат с лососем или курицей - 5 евро.
Ресторан Bosphorus в центре Таллинна
Адрес: Нарвское шоссе, 7Д
Обеденное предложение по рабочим дням с 12:00 до 15:00.
Ресторан в самом центре Таллинна работает и радует клиентов уже много лет. В рабочие дни гостей кормят недорого и вкусного. С 1 по 5 июля суп и второе будут стоять здесь 6,50 евро. Только суп - 2,90, а только второе - 5 евро. На этой неделе каждый день разное предложение.
Ресторан Kalamaja gastro, расположен в Каламая
Адрес: Вана-Каламая, 28Б
Предложение дня действует по будням с 12:00 до 15:00.
Здесь тоже по рабочим дням угощают гостей вкусными и недорогими обедами. Всего за несколько евро можно съесть супа, а чуть дороже будет стоить второе. На этой неделе суп стоит 2,50 евро и второе - 4,50. Каждый день меню разное.
Легендарный Söögiplats в Ласнамяэ
Адрес: Пунане, 48
Предложение дня доступно каждый день в часы работы заведения.
Самое дешевое обеденное предложение - здесь.
Суп, второе и десерт или напиток - всего 5 евро.
Супы, как правило, нескольких видов - солянка, борщ, с фрикадельками.
На второе тоже много вариантов.
MySushi с террасой на крыше в Stockmann
Адрес: Лийвалайя, 53
Здесь предложение дня действует по будням с 11:00 до 17:00.
Каждый день разное меню, суп стоит 3,90, другие блюда чуть дороже. Смотрите меню этой недели.