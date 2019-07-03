Фото: пышная грудь Тины Канделаки свела поклонников с ума

Тина Канделаки показала поклонникам, как она расслабляется после трудового дня. На снимках телеведущая, облаченная в красный комбинезон, отдыхает на диване. На столике перед ней – блюда с любимыми кушаньями.

Но вовсе не изыски грузинской кухни привлекли внимание подписчиков. Откровенное декольте костюма Тины Канделаки оставило мало простора воображению. Поклонников такое зрелище привело в восторг.

"Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Даже девушкам трудно не реагировать. Тина – огонь", – признали комментаторы.