Ср, 3.07.2019
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  • Фото: пышная грудь Тины Канделаки свела поклонников с ума

Фото: пышная грудь Тины Канделаки свела поклонников с ума

Тина Канделаки

ФОТО: Instagram

Тина Канделаки в очередной раз похвасталась своими достоинствами. Продюсер и телеведущая снялась в наряде, не скрывающем пышную грудь.

Тина Канделаки показала поклонникам, как она расслабляется после трудового дня. На снимках телеведущая, облаченная в красный комбинезон, отдыхает на диване. На столике перед ней – блюда с любимыми кушаньями.

Но вовсе не изыски грузинской кухни привлекли внимание подписчиков. Откровенное декольте костюма Тины Канделаки оставило мало простора воображению. Поклонников такое зрелище привело в восторг.

"Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Даже девушкам трудно не реагировать. Тина – огонь", – признали комментаторы.

Недавно в Instagram Тины Канделаки появился снимок, на котором теледива позирует в джинсах и топе, похожем на нижнее белье. Вид знаменитости показался поклонникам вызывающим. Они решили, что ведущая, рекламирующая в посте мужскую косметику, прикрепила провокационное фото, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.

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