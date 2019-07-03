Фото: пышная грудь Тины Канделаки свела поклонников с ума

Тина Канделаки в очередной раз похвасталась своими достоинствами. Продюсер и телеведущая снялась в наряде, не скрывающем пышную грудь.
Тина Канделаки показала поклонникам, как она расслабляется после трудового дня. На снимках телеведущая, облаченная в красный комбинезон, отдыхает на диване. На столике перед ней – блюда с любимыми кушаньями.
Но вовсе не изыски грузинской кухни привлекли внимание подписчиков. Откровенное декольте костюма Тины Канделаки оставило мало простора воображению. Поклонников такое зрелище привело в восторг.
"Очень сексуальная", "Совсем не пошло", "Даже девушкам трудно не реагировать. Тина – огонь", – признали комментаторы.
Недавно в Instagram Тины Канделаки появился снимок, на котором теледива позирует в джинсах и топе, похожем на нижнее белье. Вид знаменитости показался поклонникам вызывающим. Они решили, что ведущая, рекламирующая в посте мужскую косметику, прикрепила провокационное фото, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.