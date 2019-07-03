В Сеть попало личное видео Веры Брежневой и Константина Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе оформили свои отношения в 2015 году в Италии, по некоторым данным, спустя десять лет после начала романа. Супруги не дают интервью о своих отношениях, редко вместе выходят в свет, что, возможно, еще больше распаляет любопытство общественности.

И вот певица решила его наконец удовлетворить. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Вера Брежнева опубликовала видео, на котором запечатлена с Константином Меладзе катающейся на велорикше. В ролике пара не скрывает своих эмоций: оба улыбаются в камеру.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах певице и продюсеру. Поклонники обрадовались обнародованному интимному видео, ведь Вера Брежнева и Константин Меладзе не любят делиться подробностями своей частной жизни. Кстати, из-за этого певица даже попала в неприятную ситуацию.

Это случилось после того, как многие знаменитости поздравили Константина Меладзе с днем рождения публично, оставив пожелания в соцсетях. А Вера Брежнева этого не сделала, за что ее немедленно осудили. В какой-то момент предпочитающая отмалчиваться певица не выдержала и обратилась к общественности.