Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, сделав его еще жарче

Сейчас певица проводит каникулы в Мексике вместе с близкими друзьями и родственниками.
Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, который свел всех с ума ещё в 1990-е годы. 26-летняя певица снялась для бренда KRAHS, выбрав для этого красный купальник, выгодно подчеркивающий ее формы. Похожий носили героини сериала «Спасатели Малибу», пишет Лайф.
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Фотографу удалось поймать тот момент, когда Селена окунулась в прозрачную воду, улыбаясь солнечным лучам.
Сейчас девушка отдыхает вместе с друзьями в Мексике. Компания катается на квадроциклах, занимается паддлбордингом, гуляет, нежится на пляже под навесами. Вместе с Селеной отдыхают её кузины, одна из которых решила устроить девичник на берегу Тихого океана.