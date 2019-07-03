Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, сделав его еще жарче

Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, который свел всех с ума ещё в 1990-е годы. 26-летняя певица снялась для бренда KRAHS, выбрав для этого красный купальник, выгодно подчеркивающий ее формы. Похожий носили героини сериала «Спасатели Малибу», пишет Лайф.

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Фотографу удалось поймать тот момент, когда Селена окунулась в прозрачную воду, улыбаясь солнечным лучам.