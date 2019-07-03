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  • Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, сделав его еще жарче

Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, сделав его еще жарче

Selena Gomez, 2015.

ФОТО: Lucas Jackson / Scanpix

Сейчас певица проводит каникулы в Мексике вместе с близкими друзьями и родственниками.

Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, который свел всех с ума ещё в 1990-е годы. 26-летняя певица снялась для бренда KRAHS, выбрав для этого красный купальник, выгодно подчеркивающий ее формы. Похожий носили героини сериала «Спасатели Малибу», пишет Лайф.

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Фотографу удалось поймать тот момент, когда Селена окунулась в прозрачную воду, улыбаясь солнечным лучам.

Сейчас девушка отдыхает вместе с друзьями в Мексике. Компания катается на квадроциклах, занимается паддлбордингом, гуляет, нежится на пляже под навесами. Вместе с Селеной отдыхают её кузины, одна из которых решила устроить девичник на берегу Тихого океана.

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