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  • Свободные женщины — могут себе позволить! Эстонская актриса показала себя и свою подругу топлес

Свободные женщины — могут себе позволить! Эстонская актриса показала себя и свою подругу топлес
СМОТРИ!

Hanna Martinson, 2018.

ФОТО: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Известная эстонская актриса и маркетолог Ханна Мартинсон — обладательница подтянутой фигуры, которой грех не похвастаться, что она и сделала, опубликовав в Instagram свежий снимок с подругой. 

26-летняя звезда фильма «Черный альпинист» сейчас отдыхает в Греции в компании подруг. Ханна и в отпуске не забывает о своих поклонниках и постоянно публикует фото в социальных сетях. Впрочем, одно из них заслуживает особенного внимания. 

На этом снимке Ханна запечатлена вместе с подругой за пару часов до рассвета. Девушки стоят в по пояс в море, а вот купальники они, видимо, прихватить с собой забыли...

Ничто так точно не опишет «путешествие девчонок» как купание голышом в пять утра на каком-то пляже (и фотографирование в процессе),

- подписала она кадр. 

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