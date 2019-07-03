Свободные женщины — могут себе позволить! Эстонская актриса показала себя и свою подругу топлес
Известная эстонская актриса и маркетолог Ханна Мартинсон — обладательница подтянутой фигуры, которой грех не похвастаться, что она и сделала, опубликовав в Instagram свежий снимок с подругой.
26-летняя звезда фильма «Черный альпинист» сейчас отдыхает в Греции в компании подруг. Ханна и в отпуске не забывает о своих поклонниках и постоянно публикует фото в социальных сетях. Впрочем, одно из них заслуживает особенного внимания.
На этом снимке Ханна запечатлена вместе с подругой за пару часов до рассвета. Девушки стоят в по пояс в море, а вот купальники они, видимо, прихватить с собой забыли...
Ничто так точно не опишет «путешествие девчонок» как купание голышом в пять утра на каком-то пляже (и фотографирование в процессе),
- подписала она кадр.