Любовь в воздухе! Один из самых желанных мужчин в Эстонии показал романтический кадр с юной невестой

Впервые пара появилась на публике прошлым летом на волейбольном турнире в Таллинне. И хотя официальной информации об их союзе так и не поступило, эстонские папарацци несколько раз снимали 30-летнего Лепланда обнимающим симпатичную брюнетку в аэропорту.

Сейчас возлюбленные уже не скрывают свои отношения. По информации эстонских СМИ, новая возлюбленная 32-летнего певца несколько лет назад окончила основную школу. Паула Репп родом из Вырумаа, во время учебы она принимала участие во многих спортивных соревнованиях, а еще она занимается танцами и вообще является очень открытой, веселой девушкой.