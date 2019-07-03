Ср, 3.07.2019
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  • Любовь в воздухе! Один из самых желанных мужчин в Эстонии показал романтический кадр с юной невестой

Любовь в воздухе! Один из самых желанных мужчин в Эстонии показал романтический кадр с юной невестой
ФОТО!

Ott Lepland

ФОТО: Postimees

Эстонский певец Отт Лепланд поделился романтическим снимком в социальной сети Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фото Лепланд позирует со своей юной возлюбленной Паулой Репп на фоне заката. 

Впервые пара появилась на публике прошлым летом на волейбольном турнире в Таллинне. И хотя официальной информации об их союзе так и не поступило, эстонские папарацци несколько раз снимали 30-летнего Лепланда обнимающим симпатичную брюнетку в аэропорту.

Сейчас возлюбленные уже не скрывают свои отношения. По информации эстонских СМИ, новая возлюбленная 32-летнего певца несколько лет назад окончила основную школу. Паула Репп родом из Вырумаа, во время учебы она принимала участие во многих спортивных соревнованиях, а еще она занимается танцами и вообще является очень открытой, веселой девушкой. 

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