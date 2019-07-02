Наркотики и изнасилование: минусы шведского музыкального фестиваля Lollapalooza

По данным шведской полиции, на фестивале было не менее 100 связанных с наркотиками случаев, когда подозреваемые были арестованы.

Можно ли считать колличество открытых дел «нормальным» для такого большого мероприятия — на этот вопрос сотрудник полиции Пер Эдквист не смог ответить. «Это полностью зависит от того, какое колличество наркотиков мы выслеживаем. Но мы знаем, что на фестивалях такого рода есть наркотики, и Lollapalooza не исключение», - сказал Эдквист.

Кроме того, началось расследование возможной попытки изнасилования на фестивале. Также было серьезное нападение во время Lollapalooza, и известно о трех случаях сексуальных домогательств.

Утверждается, что изнасилование произошло в последний день фестиваля. Эдквист сказал, что с жертвах общалась полиция, но больше он сказать не может.

В дополнение к крупным инцидентам на фестивале имели место и более мелкие преступления, например, подделка денег.

По словам одного из организаторов Lollapalooza, Кристофера Окессона, несмотря на вышеупомянутые случаи, фестиваль прошел довольно спокойно, учитывая количество посетителей. Окессон добавил, что безопасность на таких мероприятиях всегда является наивысшим приоритетом.

В музыкальном фестивале Lollapalooza участвовали такие исполнители, как Billie Eilish, Foo Fighters, The Hives и Lykke Li.

Орм, сын актера Хейно Сельямаа, который не вернулся домой из Стокгольма и в настоящее время его место нахождения неизвестно, также, как сообщается, участвовал в фестивале Lollapalooza.